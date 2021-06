Kogler stellt sich Wiederwahl zum Bundessprecher

Werner Kogler will noch länger Bundessprecher der Grünen bleiben. Kommendes Jahr wird er sich der Wiederwahl stellen, erstmals wohl durch die Parteibasis. Bleiben will er die gesamte dreijährige Funktionsperiode bis 2025, erklärte er im Vorfeld des Bundeskongresses seiner Partei am Sonntag in Linz. Interne Auflehnung gegen die Regierung mit der ÖVP ortet Kogler nicht, auch wenn es wohl „kritische Fragen“ beim Bundeskongress geben werde.