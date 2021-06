ÖFB-Team: Privatjet wegen Dopingkontrolle

Man entschied sich für 16.30 Uhr, auch damit die Spieler früher ins Bett kommen, Abflug in Innsbruck daher heute um 9.30 Uhr. Mit an Bord neben Mannschaft und Betreuern nur ÖFB-Präsident Leo Windtner, Generalsekretär Thomas Hollerer und Geschäftsführer Bernhard Neuhold, die sich in der „Teamblase“ befinden.