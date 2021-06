EURO-Fieber: Sogar Taxler ist Fan der Österreicher

Die ersten rot-weiß-roten Tupfer hat das kleine Paris im Osten auch schon. Die ersten Fans sind bereits in der City. Wie Stefan und „Matl“, die Vorhut des Fanclubs aus Oed (Niederösterreich). „Wir bleiben bis zum dritten Spiel hier, machen dazwischen eine Rumänien-Rundfahrt“, erzählen die beiden. Vorher will gejubelt werden. „Wir gewinnen 5:1“, erweist sich „Matl“ als Berufsoptimist, sein Kumpel ist bescheidener. „Ich tippe auf einen 2:1-Sieg.“ Sein Wort in Gottes Ohr ...