Jeder vierte Österreicher vollständig geimpft

Mehr als zwei Millionen Menschen haben in Österreich mit Stand 10. Juni einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus erhalten. Das ist mehr als ein Viertel der derzeit impfbaren Bevölkerung von rund 7,8 Millionen Personen, gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitag bekannt. Auch das Tempo der Immunisierungen schreitet deutlich voran: Allein am Donnerstag wurden mehr als 121.000 Menschen geimpft.