Impfung für Jugendliche startet bereits ab morgen!

Land: Impf-Zeitplan wird halten

Damit ist zudem gesichert, dass auch der bereits Anfang Mai erklärte Impf-Zeitplan in Niederösterreich weiter halten wird. Über 700.000 Landsleute sind bereits mindestens einmal geimpft, weitere 285.000 haben ihren persönlichen Termin fixiert und werden in den nächsten Tagen und Wochen geimpft. „Alleine am morgigen Mittwoch werden 22.081 Impfungen stattfinden, damit wird das der bisher stärkste Impf-Tag in Niederösterreich“, ergänzen Pernkopf und Königsberger-Ludwig.