Frauenschläger verletzt bei Festnahme 3 Polizisten

Mehrere Streifen wurden am 10. Juni 2021 gegen 18.50 Uhr in die Scharitzerstraße beordert, da dort eine 27-Jährige von ihrem Freund geschlagen werden soll. Beim Eintreffen der Polizisten wurde das Opfer weinerlich auf dem Boden sitzend vorgefunden. Sie gab an, von ihrem Ex-Freund getreten und geschlagen worden zu sein.