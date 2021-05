Anti-Terror-Paket: Fußfessel, Imame-Register & Co.

Extremismus-Regelung zielt nicht auf bestimmte Religion

Was den in der Begutachtung stark vor allem als unnötig kritisierten neuen Straftatbestand - jenen gegen religiös motivierten Extremismus - angeht, wird in den Erläuterungen nachgeschärft. Hier wird explizit klargestellt, dass sich diese Regelung nicht gegen eine bestimmte Religion richte, wie Zadic betonte. Dass der Straftatbestand überhaupt kommt, begründete die Justizministerin damit, dass keine Lücke entstehen solle. Dieser richte sich an Fälle, wo jener Passus, wo es um staatsfeindliche Verbindungen gehe, möglicherweise nicht greife.