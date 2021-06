Steyrer Happy End | Straßen voller Leben

Nennt man so etwas ein Happy End? Das MAN-Lkw-Fertigungswerk im oberösterreichischen Steyr, dessen Schicksal nach der Mitarbeiterbefragung mit einem klaren Nein zur Übernahme durch Ex-Magna-Manager Siegfried Wolf besiegelt schien, wird weitergeführt - von Wolf! Er unterschrieb am Donnerstag den Vertrag bei MAN, ist nun rückwirkend per 1. Juni Eigentümer. Die Betriebsräte, welche die längste Zeit diesen Deal ablehnten, sind eingebunden, „für den Standort ist die Übernahme gut“, sagte der Arbeiterbetriebsrat. Übernommen werden 1250 Mitarbeiter sowie 160 Lehrlinge, 500 Beschäftigte werden das Werk freilich verlassen müssen. Was neben diesem Wermutstropfen in Steyr ganz gut ankommt: Wolf will hier in Zukunft mehrere Nutzfahrzeug-Typen herstellen, für die der Traditionsname Steyr von Magna zurückgekauft wird - samt dem berühmten Logo. Ein Happy End - wenn auch nicht für alle.