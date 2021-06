LKW stürzt über Böschung

Am Donnerstag stürzte ein LKW auf der A10 Richtung Villach bei Werfen über eine Böschung. Der Lenker wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. So soll der LKW zuerst die Leitschiene durchschlagen haben und dann eine Böschung hinuntergestürzt sein. Die Unfallursache war am Donnerstag noch unklar. Der verletzte Lenker wurde mit den Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach geflogen. Aufgrund der Aufräumarbeiten waren zwei Spuren der Autobahn gesperrt - was einen umfangreichen Stau bis nach Kuchl auslöste.