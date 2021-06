Dosenbier: So sieht’s aus in der Generation Corona

Bilder des überfüllten Donaukanals und anderer öffentlicher Plätze, Zusammenstöße am Wiener Karlsplatz: Da konnte leicht der Eindruck entstehen, als hätten Österreichs Jugendliche nichts als Abhängen und Feiern im Kopf - und das mit viel Alkohol und auch Gewaltbereitschaft. Es dauerte nicht lange, bis eine knackige Bezeichnung für sie gefunden wurde. Generation Dosenbier. Wem fällt so was bitte ein?