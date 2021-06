Die Jungen

Diese Generation sieht das so, und vielleicht nicht ganz falsch: Die Erwachsenen, die mit der Kohle, gustieren sich durch die Gastronomie. Das Licht am Ende des Tunnels spiegelt sich in Weinflaschen. Oper, Theater, Kabarett, alles offen. „Macbeth“ geht immer, nur die Nachtklubs bleiben geschlossen. Zu gefährlich. Pandemie halt. Die paar Monate können Teenager wohl noch warten, wird am Stammtisch skandiert.