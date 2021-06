Das Kriminalrätsel um Manuels mysteriösen Tod

Die letzten Stunden im Leben von Manuel Pfaffeneder - was ist darüber bekannt? Bis am späten Nachmittag des 15. Mai war er daheim, im Haus seiner Mutter, dann fuhr er in seinem weißen Seat zu einem Freund, der in Wallsee wohnt. Bis etwa 22 Uhr sollen die zwei jungen Männer - wie Zeugen bestätigen - zusammen gewesen sein und bei dem Treffen eine größere Menge Alkohol konsumiert haben.