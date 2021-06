Gescheiterte EU | Ball ins Tor kickln

Gescheiterte EU. Das ist ein verheerendes Urteil, das eine Mehrheit der Österreicher der EU ausstellt: Laut Umfrage halten nämlich 51 Prozent das europäische Projekt für „gescheitert“. Wobei wir bei dieser Umfrage im Gegensatz zum sogenannten „Eurobarometer“, das zuletzt die geringste EU-Zustimmung unter den Österreichern ortete, gar nicht an der Spitze der Euroskeptiker stehen. Denn in Deutschland (55 Prozent), Italien (57 Prozent) und vor allem Frankreich mit 62 Prozent ist der Anteil jener, die meinen, Europa sei gescheitert, sogar noch höher. In dem auf mehreren Umfragen beruhenden Bericht der paneuropäischen Denkfabrik „European Council on Foreign Relations“ wird deutlich darauf hingewiesen, dass die Umfrageergebnisse ein „Warnsignal“ für die EU-Institutionen sein müssten. Bei allen Erfahrungen mit Brüssel -man darf skeptisch sein, ob diese Warnung auf fruchtbaren Boden fällt.