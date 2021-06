Mitfiebern in der großen „Krone“-Fanzone im Prater

Jetzt gehts los! Morgen fällt der Startschuss für die Fußball-EM, zahlreiche Lokale bieten Public Viewing im Freien an. Die größte Fanzone Wiens befindet sich im Prater. In der „Krone“ EM-Zone können 650 Fans alles spiele live genießen und mitjubeln. Auch im Alten AKH und am Gürtel werden die Matches übertragen.