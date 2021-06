„Celts“ mit Oldie Bryan zurück im Liga-Alltag!

In der 2. Bundesliga gab es Anfang Mai zwei Auswärtsniederlagen (2:19, 8:27) in Wels. Vergangenes Wochenende hätte das erste Heimspiel seit 2013 stattfinden sollen. Der neue Heimplatz in der Khevenhüller Kaserne war aber kurzfristig gesperrt. „Wir mussten absagen, versuchen es im Juli erneut“, so Avar. Bis dahin trainieren die 17 Spieler am ehemaligen Platz des SC Ulrichsberg in St. Peter am Bichl. Am Samstag muss man erneut auswärts ran – Gegner sind die Graz Dirty Sox!