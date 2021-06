„Offener Rassismus“ - Ungarn-Fans buhen Iren aus

In England gab es zuletzt vergleichbare Vorfälle. Vor den Testspielen der „Three Lions“ gegen Österreich und Rumänien in Middlesbrough hatten einige wenige Fans vergangene Woche die Spieler ausgebuht, als diese vor dem Anpfiff auf die Knie gingen. Englands Kapitän Jordan Henderson meinte daraufhin: „Es zeigt nur, dass wir weitermachen müssen, weiter dagegen kämpfen müssen.“ Englands Team schrieb in einem Brief an die Fans, dass man bei der EM nicht nur an Fußball denke, sondern auch an die Verpflichtung, Debatten wie Rassendiskriminierung sichtbar zu machen.