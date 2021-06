Auf Wiedersehen, FPÖ ...

Was die Blauen jetzt nutzen müssen

Wer nun aber die FPÖ gänzlich abschreibt, macht einen Fehler. Gerade die Blauen haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie selbst aus den größten Miseren gestärkt herauskommen. Und: In Zeiten, in denen sich viele aus Frust oder Ekel von Methoden der klassischen Regierungsparteien abwenden, haben die Blauen ein Momentum, um nach dem Super-Gau ihres ehemaligen „Red Bull brother from Austria“ wieder an Stärke zu gewinnen. Sie müssen es nur geschickt nützen.