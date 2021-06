Hofer verschwand durch Hintertür - Kickl übernimmt

Für den Klubchef sprach sich auch FPÖ-Volksanwalt Walter Rosenkranz aus. „Aus meiner Sicht bietet sich Herbert Kickl an“, dieser mache seine Sache im Nationalrat „ausgezeichnet“, sagte der Niederösterreicher. Auch er will eine rasche Entscheidung, am besten noch an diesem Montag: „Worauf warten, wenn es nichts mehr zu warten gibt? Rasche Entscheidungen sind oft gute Entscheidungen.“ Auch Rosenkranz hat die Sitzung noch vor dem Ende verlassen - wegen eines Termins in Niederösterreich, wie er betonte.