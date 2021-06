167 Infektionen in Dörfern rund um Mount Everest

408 Genehmigungen wurden heuer für die Besteigung des Mount Everest in Nepal ausgestellt. Abenteurer aus aller Welt versuchten, den Gipfel zu erklimmen. Nun ist die Frühlingssaison vorbei, zwei Menschen haben am Everest ihr Leben verloren und die nepalesischen Behörden sehen sich in nahegelegenen Dörfern, in denen hauptsächlich Menschen des Sherpa-Volksstamms leben, mit einem Corona-Ausbruch konfrontiert. Die Kommune um den höchsten Berg der Welt zählt rund 9000 Einwohner. Das Gebiet sei nur teils mit Autos erreichbar.