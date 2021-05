Wird Corona-Ausbruch am Mount Everest vertuscht?

Tausende Sauerstoffflaschen auf Berg, Mangel in Spitälern

Jene jeweils 11.000 Dollar (9000 Euro), die man für die Genehmigung, den Berg besteigen zu dürfen, bezahlen muss, seien schließlich viel Geld für nepalesische Verhältnisse. Darüber hinaus müsste auch noch so etwas wie Eigenverantwortung der Menschen bestehen, die den Berg in Corona-Zeiten besteigen. Zudem sei es „zynisch“, dass es in Kathmandu in den Krankenhäusern in Sachen Corona „keinen Sauerstoff für Todkranke“ gebe, gleichzeitig aber im Gebirge „Tausende leere Flaschen herumliegen“.