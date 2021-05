Zwei Bergsteiger am Mount Everest gestorben

Der 40-jährige Schweizer starb demnach am Mittwoch in der Nähe des Gipfels, nachdem er ihn bereits erreicht hatte. Der 55-jährige US-Bürger gelangte nach einem Erschöpfungsanfall noch in eines der Zeltlager, „bevor er plötzlich verstarb“, so der Expeditionsveranstalter Seven Summit Treks in Nepal.