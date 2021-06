Nachlass von Schauspieler Adi Peichl versteigert

Die Auktion seines Nachlasses wird von Cavinnash organisiert. Auf der Homepage der Firma (cavinnash.at), auf der jeder Interessierte mitbieten kann, gibt es bereits Einblicke in die Schätze des Schauspielers. Die Versteigerung startet am 11. Juli. Bereits am 9. Juli können sämtliche Gegenstände in der Ebentaler Straße 139 in Klagenfurt besichtigt werden.