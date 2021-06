Loki zu sein, für Tom Hiddleston „ein Glücksfall“

„Endgame“-Szene öffnet ungeahnte neue Möglichkeiten

„Es hat sich so endgültig angefühlt“, erinnerte sich Hiddleston in einer Online-Pressekonferenz zum Serienstart an seinen letzten Kinoauftritt als nordischer Gott. „Doch dann verschwindet der Loki (jene Version aus der Zeit des ersten ,Avengers'-Films; Anm.) in ,Endgame‘, was völlig neue Möglichkeiten eröffnet hat. Wohin geht er, wann kommt er an, und was erwartet ihn dort? Es war wunderbar, im Team an all diesen Ideen zu arbeiten.“