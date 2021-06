Die Paw Patrol erobert im Sommer die Kinos

Vierbeiner-Freunde aufgepasst: Begrüßen Sie die beliebte Paw Patrol in diesem Sommer zu ihrem ersten Kinoabenteuer in Spielfilmlänge! Ab dem 19. August stürmen Ryder und seine Fellfreunde Chase, Marshall, Rocky, Rubble, Zuma, Sky und Everest die große Leinwand. Die Helfer auf vier Pfoten haben dabei auch in der deutschen Synchronfassung prominente stimmliche Unterstützung, wie jetzt im ersten Trailer verraten wird!