„Bedeutende Schritte“ bei bionischen Prothesen

In Zukunft werden Hightech-Prothesen in das Skelett integriert, über umgeleitete Nervensignale in Muskeln angesteuert und von Hochleistungsalgorithmen unterstützt auch Rückmeldung an den Nutzer geben - diese Vision beschreibt ein Forscherteam im Fachblatt „Nature Biomedical Engineering“. Ein Zentrum dieser Entwicklungen liegt in Wien. Oskar Aszmann von der MedUni Wien sieht „bedeutende Schritte“ in dem Bereich in den vergangenen und kommenden Jahren.