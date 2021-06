Trotz Verzicht: Lobnig holt Ruder-Gesamtweltcup!

Wieder Gesamtweltcup-Siegerin! Und das diesmal sogar kampflos. Denn Österreichs Ruder-Queen Magdalena Lobnig hatte am Wochenende auf einen Start beim dritten Saison-Weltcup in Sabaudia (It) verzichtet – und trotzdem lacht sie nach 2017 zum zweiten Mal von der Weltspitze, ist nach ihrem heurigen Sieg in Zagreb und dem vierten Platz in Luzern Erste. „Das gibt vor Olympia Selbstvertrauen, ist ein lässiger Titel“, strahlt die Völkermarkterin, die zuletzt aber gar keine gute Laune hatte.