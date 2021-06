Verletzter Fahrradfahrer bei Feuerwehreinsatz

Im Zuge der Einsatzfahrt mit Fahrrad kollidiert

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (gelenkt von einem 28-Jährigen) fuhr gegen 13 Uhr von der Proleberstraße kommend in Richtung Richardschachtweg bzw. in Richtung des oben angeführten Brandortes. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus Leoben fuhr zur selben Zeit in entgegengesetzter Richtung. Bei der überraschenden Begegnung mit dem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr und aufgrund der nassen Fahrbahn kam der Mann zu Sturz. Er schlitterte mit seinem Mountainbike unter das linke Vorderrad des Einsatzfahrzeuges. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer schwer am linken Unterschenkel. Der Notarztwagen transportierte ihn ins Spital.