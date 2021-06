Ischgl: Landesamtsdirektor scheinbar Beschuldigter

„Von Pressekonferenz überrumpelt“

In seiner Einvernahme Anfang April wurde Forster laut „profil“ vor allem zum chaotischen Abreisemanagement aus Ischgl im März 2020 befragt. Forster habe ausgesagt, dass er von der sofortigen Quarantäne-Verhängung durch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Pressekonferenz überrumpelt worden sei: „Es war ganz klar nicht so festgelegt, dass die Quarantäne um 14 Uhr starten soll.“