„Es gab Tod und Krankheit durch Systemversagen“

Mangelhafte Kommunikation und der Zusammenbruch des Contact Tracings waren letztlich mit ein Grund für die wiederholten Lockdowns im Winter, und die damit einhergehende Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte. Muss der Staat also Schadenersatz leisten, wenn aufgrund des eigenen Versagens Bürgerrechte stärker eingeschränkt werden oder ein höherer menschlicher Preis gezahlt wird, als nötig? "Den Musterprozess Ischgl haben wir vor der Haustür", sagt Bußjäger, dort werde man sehen, was passiert. Sollte die Republik sich vergleichen, würden wir nicht viel erfahren, aber “wenn sich das durch die Instanzen zieht, werden wir sehr viel darüber erfahren, wie weit Haftung für Fehlverhalten reicht." Grundsätzlich, erklärt er, müsse der Staat für das rechtswidrige und schuldhafte Verhalten seiner Organe geradestehen; in der Praxis hält er aber Konsequenzen für unwahrscheinlich: "Das beim Contact Tracing letzten Endes nachzuverfolgen, wird schwierig sein."