Nehammer erwartet starken Anstieg bei Asylanträgen

Im Vorjahr Anstieg um zehn Prozent

Am Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 wurden mehr als 88.300 Anträge gestellt. Deutlich weniger waren es in den vergangenen drei Jahren, nämlich zwischen knapp 12.900 und 14.800. Schon im Vorjahr ist Zahl der Asylanträge in Österreich zum ersten Mal seit der Flüchtlingskrise wieder gestiegen, und das immerhin um rund zehn Prozent.