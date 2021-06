Ministerin Gewessler mahnt OMV zu mehr Klimaschutz

Auch Greenpeace fordert Kurswechsel

Die Umweltorganisationen Greenpeace und Global 2000 nahmen den kommenden Chefwechsel zum Anlass, um ihre bereits bekannten Forderungen nun an den designierten OMV-Chef Stern zu richten. So fordert Greenpeace „einen klaren Kurswechsel in Richtung Klimaschutz“ und die vollständige Loslösung vom Ölgeschäft. „Die OMV muss unter neuer Führung der Öl- und Gasproduktion den Rücken kehren und auf erneuerbare Energien umsteigen“, so die Organisation.