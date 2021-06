Alfred Stern wird neuer OMV-Vorstandsvorsitzender

Ex-Aufsichtsratspräsident: „Putsch“

Der frühere Aufsichtsratspräsident der OMV, Wolfgang C. Berndt, hatte vor Kurzem in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin „trend“ heftige Kritik am OMV-Aufsichtsrat, am Upstream-Vorstand Johann Pleininger und an der Staatsholding ÖBAG geübt. Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen innerhalb des Konzerns sprach Berndt gar von einem „Putsch mit dem Ziele: Seele muss weg.“