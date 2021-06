FPÖ: Wird unter Kickl alles besser?

Doppelspitze hat doch nicht so gut geklappt

Entnervt von der tagelang schwelenden Diskussion warf nun am Dienstag Norbert Hofer als Parteichef hin. Er wolle sich laut erstem Statement „nicht jeden Tag ausrichten“ lassen, dass er „fehl am Platz“ sei. Das ist menschlich nur zu verständlich und zeigt eindrücklich die tiefen Gräben innerhalb der Partei. Die Doppelspitze hat offenbar doch nicht so gut geklappt wie man es uns zu verkaufen versuchte. Da hat es in Wirklichkeit ordentlich rumort.