Ex-Profikicker als Serieneinbrecher überführt

Der Polizei Marchtrenk ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität einen 33-Jährigen aus Leonding insgesamt 15 Einschleichdiebstähle sowie sechs Einbruchsdiebsstähle in Firmengebäude und Freizeiteinrichtungen nachzuweisen. Am 6. Mai 2021 konnte der Beschuldigte bei einem versuchten Einbruch auf frischer Tat erwischt und festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig, er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.