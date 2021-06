Prostituierte ins Land gelockt und abkassiert

Hausdurchsuchungen in Tirol und Wien

Der Zugriff erfolgte am Montag: In Innsbruck, Hall in Tirol, Ampass sowie in Wien wurden vom Landeskriminalamt Tirol gemeinsam mit dem LKA Wien, dem Bundeskriminalamt, dem Sondereinsatzkommando Cobra West und Beamten der Finanzpolizei acht gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchungen vorgenommen und drei gerichtlich angeordnete Festnahmen vollzogen, hieß es vonseiten der Ermittler.