Zug vs. Flug: Warum die Bahn (noch) teurer ist

Flug vs. Zug: 180 Euro Preisunterschied

Das Problem aber: Das günstigste Angebot der ÖBB kam auf rund 200 Euro pro Person in eine Richtung. Für vier Tage in Rom hätten Eric und seine Freundin also 800 Euro gezahlt - und zwar nur für den Liegewagen im Zug. Unterkunft, Sehenswürdigkeiten, die abendliche Pizza und ein italienisches Gelato nicht mitgerechnet.