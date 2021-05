Hartberg verlängert mit Markus Schopp

Bislang saß Schopp 108 Spiele auf dem TSV-Trainersessel. Im ersten Jahr wurde der Klassenerhalt sensationell in der letzten Runde geschafft, in der zweiten Bundesliga-Saison folgte der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Qualifikation für die Meistergruppe und Erreichen des Europacup-Play-offs verbunden mit dem ersten internationalen Auftritt von Hartberg. In der abgelaufenen Saison wurden die Top-6 zwar knapp verpasst, doch als Qualifikationsgruppen-Sieger mit der höchsten Punkteanzahl des TSV in der Bundesliga schaffte es die Schopp-Truppe ins ligainterne Play-off.