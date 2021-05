„Auch in der Landesliga war sie an meiner Seite“

Meisterstück - Lehrstunde für Pep

In seiner Zeit als Trainer von Paris Saint-Germain hatte Tuchel ganz besondere Glücksschuhe geschenkt bekommen. Die er ausgerechnet am Abend des Finales gegen Bayern München (0:1) vergessen hatte anzuziehen. Das passierte dem Deutschen kein zweites Mal: Ein Jahr später schlüpfte er in die Sportschuhe, die dann auch Glück brachten. Für die taktisch geniale Vorstellung seiner Truppe beim 1:0 (Torschütze Kai Havertz im Bild oben) in Porto gegen Manchester City wurde Tuchel mit Lob überschüttet. „Dieses Meisterstück von Tuchel war eine Lehrstunde für Guardiola“, urteilte etwa die britische „BBC“.