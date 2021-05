SolarWinds-Hacker haben wieder Behörden im Visier

Drahtzieher in Russland vermutet

Dahinter stehe die Gruppe Nobelium, die auch für die SolarWinds-Attacke 2020 verantwortlich sei und deren Ursprung in Russland vermutet werde, so Microsoft. Demnach griff Nobelium zunächst ein E-Mail-Konto der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit USAID an und startete von dort aus Phishing-Aktivitäten auf andere Organisationen. Aktuell würden alle Betroffenen informiert.