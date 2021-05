„Love Boat“-Kapitän Gavin MacLeod ist gestorben

Gavin MacLeod hieß eigentlich Allen George See. Bevor er Schauspieler am Broadway wurde, diente er in der US Air Force und arbeitete als Liftboy in der Radio Music Hall. Bekannt wurde er mit der Rolle des Murray Slaughter in der „Mary Tyler Moore Show“. 1977 wurde er als Kapitän der Serie „Love Boat“, die auch im österreichischen Fernsehen zu sehen war, gecastet.