Verwirrende Landkarte | Rollende Steine

Verwirrende Landkarte: Seit die sogenannte „Islam-Landkarte“ am Donnerstag in Wien präsentiert wurde, schlägt sie höchste Wellen. Der Mann hinter dem Projekt, der renommierte Professor Ednan Aslan, steht nach mehreren Morddrohungen ebenso unter Polizeischutz wie Mouhanad Khorchide, der wissenschaftliche Leiter des Projektes. Mit ihm, einem ehemaligen Imam, sprach Conny Bischofberger für das große „Krone“-Sonntagsinterview. Sie redete mit ihm nicht nur über die Bedrohung, unter der er lebt, sondern fragte ihn auch, ob er versteht, dass sich viele Muslime durch die Landkarte unter Generalverdacht gestellt fühlen. Das, sagt Khorchide, könne er absolut nicht verstehen. Kritisch sieht das Projekt aber auch „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz. Er schreibt heute: „Eine ,Islamkarte´ Österreichs, die alles zusammenmischt, spielt erst recht den Radikalen in die Hände. Die reden ja den muslimischen Österreichern ständig ein, dass man sie nicht haben will.“ Diese Karte hebe das Trennende hervor, sie schaffe, so Seinitz, „nicht Sicherheit, sondern Verwirrung.“ Diese, so viel ist sicher, wurde tatsächlich damit gestiftet.