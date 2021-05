Ausgerechnet im Finale! Havertz mit Premierentor

Kai Havertz hat sich sein erstes Champions-League-Tor für das wichtigste Spiel aufgehoben. Der deutsche Nationspieler trifft im Finale gegen Manchester City zur 1:0-Führung für Chelsea. Mason Mount bedient den 21-Jährigen in der 41. Minute mit einem schönen Pass in die Tiefe zwischen zwei Verteidiger hindurch. Havertz legt den Ball am heraustürmenden Ederson vorbei und muss in Folge nur noch einschieben.