„Vamos!“ Alaba spricht schon wie ein „Madridista“

Österreichs Superstar David Alaba unterschrieb heute einen Vertrag bis 2026 bei Real Madrid. Zur Feier des Tages (die offizielle Präsentation erfolgt erst nach der EM) meldete er sich gleich zweimal in den sozialen Medien. Er benützte auch ein spanisches Wort in seinem Text, was zeigt, wie sich der Wiener über das neue Abenteuer freut.