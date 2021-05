Nur sieben Tage im Mai ohne Regen und zu kühl

Zwei Tage über 30 Grad

In Kollerschlag war’s mit minus 2,9 Grad Abweichung am kältesten, in Unterach mit 231 Liter Regen pro Quadratmeter am nassesten, und mit minus 3,8 Grad war Summerau der kälteste Ort unter 1000 Meter Seehöhe. Es gab zwei Tage über 30 Grad und am 10. Mai wurden in Bad Ischl 30,9 Grad gemessen – Maihöchstwert für OÖ. „In Summe war es der kälteste Frühling seit 25 Jahren“, bestätigt der Meteorologe.