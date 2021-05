Erster Etappensieg im Buwog-Streit

Denn: Es existiert eine bisher nicht bekannte Schiedsgerichtsvereinbarung. Ein „normales“ Gericht sei nicht zuständig; will die CA Immo Ansprüche aus dem Bieterverfahren gegen Kärnten durchsetzen, müsste sie sich also an ein Schiedsgericht wenden. Für Kärnten bedeutet diese Klagsabweisung einen ersten Sieg in der teuren Auseinandersetzung - die Prozessgebühren sind ja enorm; derzeit muss die CA bezahlen, Kärnten hat rund 50.000 Euro Kosten zugesprochen bekommen.