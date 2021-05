Baumgartner gibt grünes Licht: „Werde bereit sein“

Die Unbekümmertheit, seine Kreativität ist die größte Waffe das Offensiv-Allrounder (am liebsten im Zentrum). So schlug er in Hoffenheim und im Nationalteam (sechs Spiele, drei Tore) ein. Der Marktwert explodierte auf 25 Millionen Euro, unter anderem Manchester United klopfte an. Dennoch verlängerte Baumgartner im März vorzeitig bei der TSG bis 2025. „Ich hätte die Möglichkeit, bei anderen Klubs Champions League zu spielen und sicherlich auch mehr Geld zu verdienen. Aber ich habe jetzt mit 21 bei Hoffenheim eine Führungsrolle, daran will ich wachsen, mich weiter entwickeln. Ich weiß, wo ich herkomme und wo ich hingehöre“, sagt Baumgartner sympathisch bodenständig. „Meine Eltern haben dafür gesorgt, dass wir nicht abheben.“