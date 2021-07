Hinteregger: „Großer Traum bleibt die Serie A!“

Die Pause nutzt „Hinti“, um sein im August erscheinendes Buch fertigzustellen: „Es zeigt mich von vielen Seiten. Ich spreche viele Themen an, will Talenten zeigen, dass der Weg zum Profi härter ist als viele glauben, erwähne Phasen wie Spielsucht oder Depression. Und hoffe so, einigen helfen zu können.“