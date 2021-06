Einer war überragend! ÖFB-Zeugnis für diese EURO

Wechsel in große Ligen

Das größte Lob für einen Lehrer: Keiner ist durchgefallen! Von der Nummer eins bis zur Nummer 26 war jeder meilenweit von einem „Fünfer“ entfernt, nicht einmal ein „Vierer“ ist dabei, jeder hat dazu beigetragen, dass die Klasse diese EURO mit sehr gutem Erfolg beendet hat. „Kameradschaft, Disziplin - das war top, hat mich am meisten beeindruckt“, so Foda.