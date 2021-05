Bosnien-Beauftragter Valentin Inzko hört auf

Der österreichische Spitzendiplomat Valentin Inzko (72) tritt von seinem Amt als internationaler Bosnien-Beauftragter zurück. Am 1. August übergibt er an den ehemaligen deutschen Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. Inzko hatte schon länger auf eine Staffelübergabe gedrängt, doch scheiterte dies an einer Blockade Russlands.