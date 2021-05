Brad Pitt gewinnt im Scheidungskrieg gegen Jolie

Wünsche der Kinder nicht in Betracht gezogen?

Ouderkirk lehnte das jedoch ab, was Jolie und ihr Anwaltsteam schäumen ließ. Der Richter habe es ihrer Meinung nach damit „versäumt, die Sicht der Kinder in Bezug auf ihre Erlebnisse, Bedürfnisse und Wünsche ausreichend in Betracht zu ziehen“. Zudem habe der Richter laut Jolies Anwaltsteam unrechtmäßig von der Schauspielerin vorgetragene Beweise, die sich um die Sicherheit und dem Wohnbefinden der Minderjährigen drehen, nicht zugelassen.